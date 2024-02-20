Пропавшую россиянку нашли на той же улице после месяца поисков
В Тюменской области женщина сбежала из дома, ее нашла через месяц у соседа
В Тюменской области пропавшую в январе женщину нашли на той же улице. Она сбежала из дома из-за конфликта с родственниками, сообщил источник Ura.ru.
Жительница деревни Голдобино исчезла 13 января. С тех пор полиция и волонтеры безуспешно пытались найти ее. По словам источника, все это время россиянка пряталась от поисковых отрядов у соседа.
В пресс-службе регионального главка МВД России подтвердили, что женщина найдена. По предварительным данным, противоправных действий в отношении нее не совершалось.