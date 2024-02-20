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11:08, 20 февраля 2024Россия

Пропавшую россиянку нашли на той же улице после месяца поисков

В Тюменской области женщина сбежала из дома, ее нашла через месяц у соседа

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Тюменской области пропавшую в январе женщину нашли на той же улице. Она сбежала из дома из-за конфликта с родственниками, сообщил источник Ura.ru.

Жительница деревни Голдобино исчезла 13 января. С тех пор полиция и волонтеры безуспешно пытались найти ее. По словам источника, все это время россиянка пряталась от поисковых отрядов у соседа.

В пресс-службе регионального главка МВД России подтвердили, что женщина найдена. По предварительным данным, противоправных действий в отношении нее не совершалось.

Ранее в Тюмени нашли мужчину, который пропал 15 лет назад.

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      Алан Босиков
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