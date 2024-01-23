Пропавшего 15 лет назад россиянина случайно нашли благодаря его заболеванию

В Тюменской области нашли пропавшего 15 лет назад мужчину

В Тюменской области случайно нашли мужчину, пропавшего 15 лет назад. Об этом сообщило региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

По словам волонтеров, 22 января к ним поступила просьба помочь установить личность мужчины с потерей памяти, которого разместили в больнице города Ялуторовск. Как удалось выяснить, россиянин обратился к водителю одного из автобусов и рассказал, что не помнит своего имени, адреса и родных.

В ходе распространения информации через соцсети и СМИ выяснилось имя мужчины, его номер телефона, а также профессия — он занимается строительством и ремонтом. Утром 23 января с волонтерами связался человек, опознавшей в россияне своего квартиросъемщика.

После того как добытая поисковиками информация была передана в полицию, удалось установить, что мужчину зовут Андрей Лобанов, ему 53 года и на данный момент он проживает в тюменском селе Исетское, хотя сам родом из Кировской области. Также была найдена его сестра, которая рассказала, что ее брат пропал 15 лет назад. Каким образом мужчина оказался под Тюменью и что с ним происходило все эти годы, неизвестно.

Ранее в Екатеринбурге нашли пропавшую россиянку, которая спустя полгода после исчезновения отправила мужу сообщение «Я в аду» и попросила о помощи. Женщина заверила, что противоправных действий в отношении нее не совершалось, и попросила прекратить розыск.