Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:25, 23 января 2024Россия

Пропавшего 15 лет назад россиянина случайно нашли благодаря его заболеванию

В Тюменской области нашли пропавшего 15 лет назад мужчину

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Тюменской области случайно нашли мужчину, пропавшего 15 лет назад. Об этом сообщило региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

По словам волонтеров, 22 января к ним поступила просьба помочь установить личность мужчины с потерей памяти, которого разместили в больнице города Ялуторовск. Как удалось выяснить, россиянин обратился к водителю одного из автобусов и рассказал, что не помнит своего имени, адреса и родных.

В ходе распространения информации через соцсети и СМИ выяснилось имя мужчины, его номер телефона, а также профессия — он занимается строительством и ремонтом. Утром 23 января с волонтерами связался человек, опознавшей в россияне своего квартиросъемщика.

После того как добытая поисковиками информация была передана в полицию, удалось установить, что мужчину зовут Андрей Лобанов, ему 53 года и на данный момент он проживает в тюменском селе Исетское, хотя сам родом из Кировской области. Также была найдена его сестра, которая рассказала, что ее брат пропал 15 лет назад. Каким образом мужчина оказался под Тюменью и что с ним происходило все эти годы, неизвестно.

Ранее в Екатеринбурге нашли пропавшую россиянку, которая спустя полгода после исчезновения отправила мужу сообщение «Я в аду» и попросила о помощи. Женщина заверила, что противоправных действий в отношении нее не совершалось, и попросила прекратить розыск.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Кремль ответил на указ Зеленского о населенных украинцами территориях России

      Песков оценил ситуацию на Украине и порассуждал о целях спецоперации

      Песков заявил о желании Зеленского стать похожим на Путина

      Пассажирский самолет ударился хвостом при посадке и попал на видео

      Литва устроила «итальянскую забастовку» на границе с Калининградом

      Пропавшего 15 лет назад россиянина случайно нашли благодаря его заболеванию

      Лавров рассказал о причинах непродления зерновой сделки

      В стране с инфляцией больше 200 процентов решили ежемесячно индексировать пенсии

      Российского гражданства лишат родителей члена нападавшей на людей банды

      В Азии предрекли перенос столицы на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше