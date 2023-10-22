Найдена писавшая мужу «из ада» россиянка

«МК»: в Екатеринбурге нашли пропавшую россиянку, которая просила мужа о помощи

Сотрудники отдела полиции № 8 в Екатеринбурге нашли пропавшую полгода назад россиянку, которая 19 октября отправила мужу сообщение «я в аду» и попросила о помощи. Об этом сообщает «Московский комсомолец» («МК») со ссылкой на пресс-службу местного УМВД.

Женщина рассказала полиции, что противоправных действий в отношении нее не совершалось. Также она попросила прекратить розыск.

Несколько дней назад россиянка в ответ на вопрос мужа, где она находится, написала, что попробует позвонить ему на следующий день после 9 утра. Женщина попросила мужа забрать ее, но не уточнила, откуда конкретно. «Если узнают, что я тебе или кому-то пишу, меня убьют уже завтра», — написала она и впоследствии перестала отвечать на сообщения.

Последний раз женщина была на камерах видеонаблюдения в Екатеринбурге 26 июля. Муж женщины рассказал ее матери, что в день пропажи супруги поссорились. Он также вспомнил, что его супруга была в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент они поспорили, и он оставил ее на скамейке. Об исчезновении жены он сообщил спустя три месяца.