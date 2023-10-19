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09:22, 19 октября 2023Россия

Пропавшая полгода назад россиянка отправила мужу сообщение со словами «я в аду»

В Екатеринбурге пропавшая полгода назад мать отправила СМС со словами «я в аду»

Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропавшая полгода назад 38-летняя женщина отправила мужу сообщение со словами «я в аду» и попросила о помощи. Об этом сообщила мать женщины Наталья, ее слова приводит KP.RU.

По ее словам, женщина отправила сообщение мужу от второго брака — за него она вышла замуж в 2022 году, после чего из Омска переехала в Екатеринбург. У россиянки также есть дочь от первого брака — она живет с отцом, мать периодически навещала ее.

Муж женщины рассказал ее матери, что в день пропажи супруги они поссорились. Об исчезновении жены он сообщил спустя три месяца.

«Он [муж], видимо, подумал, что Настя могла уехать в Омск, а когда захотел помириться, позвонил мне. Я сразу же обратилась в полицию и к волонтерам. В первые дни поисков мне сообщили, что моя дочь попала на камеры видеонаблюдения в Екатеринбурге 26 июля. После этого ее больше нигде не видели», — сказала мать пропавшей женщины.

Когда 13 октября мужчина написал супруге сообщение с просьбой рассказать, где она, женщина внезапно ответила: «Я не могу говорить, я в аду». В переписке в мессенджере она попросила о помощи и сказала, что попытается позвонить на следующий день после 9 утра. Россиянка попросила мужа забрать ее, но не уточнила, откуда конкретно. «Если узнают, что я тебе или кому-то пишу, меня убьют уже завтра», — написала она и впоследствии перестала отвечать на сообщения.

В полиции Омска подтвердили обращение матери пропавшей женщины к правоохранителям с просьбой начти дочь.

Ранее в Магнитогорске Челябинской области странная привычка мужчины помогла соседям выяснить, что в его квартире в плену находятся женщина с ребенком.

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    Анастасия Шейкина
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