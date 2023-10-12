Странная привычка россиянина помогла соседям найти жену и ребенка у него в плену

В Магнитогорске привычка мужчины помогла найти жену и ребенка у него в плену

В Магнитогорске Челябинской области странная привычка мужчины помогла соседям выяснить, что в его квартире в плену находятся женщина с ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Жители дома, где злоумышленник держал свою гражданскую жену с ребенком в квартире, стали замечать в кабине лифта мочу и кал, а также пакеты с мусором. Чтобы выяснить, кто все это делает, они решили посмотреть запись с камер видеонаблюдения.

«Я стал наблюдать жидкость в лифте, отследил по камерам и выявил, что человек гадит по утрам, по вечерам. (...) Если раньше [в кабине лифта] были небольшие пакетики[c мусором], стали большие пакеты. Раньше была моча — стал кал», — рассказал житель дома.

Жители дома вызвали полицию — когда сотрудники правоохранительных органов позвонили в квартиру, где мужчина держал в заложниках двух человек, самого злоумышленника там не оказалось. Правоохранители услышали женский голос, после чего вызвали спасателей — они сняли женщину и ее полуторагодовалого сына с помощью автовышки с десятого этажа.

После вызволения из квартиры россиянка дала показания против злоумышленника, но вскоре от них отказалась, объяснив побои на своем теле ролевыми играми с сожителем. Мужчину отправили в психбольницу, пострадавшая женщина также находится под наблюдением врачей-психиатров, а их сын — в приюте. Всего женщина с сыном провела в заложниках полтора года.

По словам жителя дома, соседи допускали, что вместе с мужчиной живет женщина с ребенком, но их никто никогда не видел. В свою очередь, подруга оказавшейся в заложниках россиянки сообщила, что никак не могла связаться c ней долгое время. Женщина всегда слушалась мужчину и становилась с ним «серой мышкой», потому что боялась, добавила подруга россиянки.

Ранее в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело против 29-летнего местного жителя, который неделю держал в заложниках жену и сына. Мужчина забрал у супруги телефон и от ее имени писал в мессенджерах родственникам. Россиянин разрешал женщине звонить со своего телефона, но следил за каждым ее словом.