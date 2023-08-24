Против державшего неделю в заложниках жену с сыном россиянина возбудили дело

На Урале возбудили дело против жителя, неделю удерживавшего дома сына и жену

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело против 29-летнего местного жителя, который неделю держал в заложниках жену и сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину будут судить по части 2 статьи 127 («Незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего») УК РФ.

По версии следствия, мужчина длительное время не выпускал из дома женщину и семилетнего ребенка из квартиры на Уральском проспекте.

Устанавливается, был ли причинен заложникам вред здоровью.

О противоправных действиях мужчины стало известно 23 августа. Тогда силовики штурмом взяли квартиру и освободили женщину с ребенком, а мужчину задержали. Выяснилось, что он забрал у супруги телефон и от ее имени писал в мессенджерах родственникам. Россиянин разрешал женщине звонить со своего телефона, при этом бдительно следил за каждым ее словом. Также он бил женщину, если она не слушалась. Через неделю женщине удалось сообщить о происходящем.

Сообщается, что у мужчины психическое расстройство, он стоял на учете у психиатра. Психическое состояние мужчины ухудшилось в середине августа, когда он перестал принимать препараты. Ранее он был судим по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

