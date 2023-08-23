Силовики взяли штурмом державшего неделю в заложниках жену с сыном россиянина

На Урале силовики взяли штурмом квартиру, где удерживали женщину с ребенком

В Нижнем Тагиле силовики провели штурм квартиры, в которой мужчина с психическим расстройством неделю удерживал жену с семилетним сыном. Об этом сообщает E1.ru.

По данным портала, у Виталия Ч., работающего охранником, в середине августа ухудшилось психическое состояние после того, как он перестал принимать лекарство. Он отобрал у супруги Алены телефон и перестал выпускать из дома.

От ее имени мужчина писал в мессенджерах обеспокоенным родственникам. Россиянин разрешал женщине звонить со своего телефона, при этом бдительно следил за каждым ее словом. Также он бил супругу, если она не слушалась.

Тем не менее, Алене удалось отправить сообщение родным. «Мы в заложниках. Пистолет и нож у него. Поможете если, хорошо будет. Пишу и удаляю, пока есть время», — написала она.

После этого была вызвана полиция, которая со штурмом освободила женщину с ребенком. Виталия увезли в полицию в наручниках.