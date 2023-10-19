Получивший от жены сообщение с фразой «я в аду» россиянин рассказал о ее пропаже

Получивший от жены сообщение «я в аду» россиянин оставил ее одну перед пропажей

Россиянин, получивший от жены сообщение с фразой «я в аду», рассказал о моменте ее пропажи. По его словам, в тот день он оставил ее одну в парке Екатеринбурга, пишет KP.RU.

Мужчина вспомнил, что его супруга была в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент они поспорили, и он оставил ее на скамейке.

«Она сидела на скамейке и не хотела идти домой. Я решил оставить ее одну и пошел прогуляться минут на 30, думал, она останется там, а когда вернулся, ее нигде не было. Я обыскал весь парк, потом еще две недели ходил и искал», — объяснил он.

Россиянин добавил, что последний раз его жена была замечена 26 июля в Екатеринбурге на камерах видеонаблюдения в одном из ломбардов. Однако супруг не знает, что она могла туда сдать.

О полученном мужчиной сообщении с фразой «я в аду» ранее рассказала мать пропавшей. По ее словам, женщина отправила сообщение своему второму мужу — за него она вышла замуж в 2022 году, после чего из Омска переехала в Екатеринбург.

13 октября мужчина написал супруге сообщение с просьбой рассказать, где она. Женщина внезапно ответила: «Я не могу говорить, я в аду». В переписке в мессенджере она попросила о помощи и сказала, что попытается позвонить на следующий день после девяти утра.