Мужчина избил сотрудницу энергетической компании из-за счета за электричество

В Индии мужчина избил сотрудницу энергетической компании из-за квитанции

Мужчина из Индии разозлился из-за большого счета за электричество и напал на сотрудницу энергетической компании. Об этом сообщает NDTV.

33-летний Абхийт Поте из штата Махараштра получил квитанцию за электричество на сумму 570 рупий (примерно 630 рублей). По его мнению, стоимость электричества без причины увеличилась, и он пришел разобраться в офис энергетической компании Maharashtra State Electricity Distribution Co Ltd в городе Пуна. Однако на его претензию не последовало реакции. Утром 24 апреля он вернулся и направился прямиком к 26-летней Ринку Тайте, которая в тот день вернулась на работу после десятидневного отпуска. Поте напал на женщину и избил ее острым предметом.

Травмы оказались настолько серьезными, что Тайте пришлось экстренно госпитализировать. Однако реанимационные действия не дали результата, врачи не смогли ее спасти.

Поте арестовали. Вероятнее всего, ему предъявят обвинения в убийстве.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина расправился с беременной супругой, так как ей не нравилось его увлечение дорогими почтовыми голубями. Он привязал жену к кровати и поджег дом.