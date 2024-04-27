Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:23, 27 апреля 2024Из жизни

Мужчина избил сотрудницу энергетической компании из-за счета за электричество

В Индии мужчина избил сотрудницу энергетической компании из-за квитанции

Фото: Anthony Indraus / Unsplash

Мужчина из Индии разозлился из-за большого счета за электричество и напал на сотрудницу энергетической компании. Об этом сообщает NDTV.

33-летний Абхийт Поте из штата Махараштра получил квитанцию за электричество на сумму 570 рупий (примерно 630 рублей). По его мнению, стоимость электричества без причины увеличилась, и он пришел разобраться в офис энергетической компании Maharashtra State Electricity Distribution Co Ltd в городе Пуна. Однако на его претензию не последовало реакции. Утром 24 апреля он вернулся и направился прямиком к 26-летней Ринку Тайте, которая в тот день вернулась на работу после десятидневного отпуска. Поте напал на женщину и избил ее острым предметом.

Материалы по теме:
Веселая вдова. На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
Веселая вдова.На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
26 сентября 2022
«Она просто садистка» В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
«Она просто садистка»В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
11 февраля 2023

Травмы оказались настолько серьезными, что Тайте пришлось экстренно госпитализировать. Однако реанимационные действия не дали результата, врачи не смогли ее спасти.

Поте арестовали. Вероятнее всего, ему предъявят обвинения в убийстве.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина расправился с беременной супругой, так как ей не нравилось его увлечение дорогими почтовыми голубями. Он привязал жену к кровати и поджег дом.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские беспилотники пытались атаковать военный аэродром на Кубани. Ранее стало известно о пожаре на нефтезаводе

      В одной стране впервые откроют дилерский центр «АвтоВАЗа»

      Популярная 58-летняя актриса показала фигуру в откровенном мини-платье

      В ЛНР сообщили об атаке украинского дрона на пассажирский автобус

      Раскрыты гонорары российских звезд на майские праздники

      Трамп пропустил день рождения жены из-за судебного процесса

      Директора российского института обвинили в получении взяток от 16 студентов

      Раскрыта причина разрушительного наводнения в Дубае

      Появилось новое видео взрыва на атакованной десятками беспилотников Кубани

      В Британии заявили о посланном Россией сигнале странам Запада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше