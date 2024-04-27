Российский подросток попал под следствие за публикации в Telegram

В Москве 16-летний школьник написал сообщения с призывом к терроризму в Telegram

В Москве 16-летний школьник попал под следствие за публикацию сообщений с призывом к терроризму в Telegram. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по столице.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о публичном призыве к пропаганде терроризма, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По данным следствия, 17 марта 2024 года школьник разместил в публичном канале мессенджера Telegram комментарии с призывами к пропаганде терроризма на территории Российской Федерации. В результате в квартире, в которой проживает подросток, расположенной на Кантемировской улице, оперативники провели обыски и обнаружили технические устройства и другие важные для следствия предметы. Найденное изъяли.

Ранее сообщалось, что 20-летний молодой человек предлагал россиянам за деньги устроить теракты на различных объектах Ямало-Ненецкого автономного округа.

