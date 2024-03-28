Юноша предлагал россиянам устроить теракты за деньги и попался полицейским

В ЯНАО задержали юношу за призывы к терактам от лица легиона «Свобода России»

Полицейские задержали 20-летнего местного жителя, который предлагал россиянам за деньги устроить теракты на различных объектах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, накануне в полицию поселка Уренгой обратился 36-летний мужчина и показал сотрудникам сообщение из мессенджера. В нем неизвестный от лица легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ) призывал устроить теракт на местной лыжной базе почти за один миллион рублей.

Полицейские установили местонахождение юноши и задержали его в магазине неподалеку, где злоумышленник работал продавцом. При обысках в его доме были обнаружены десять сим-карт, семь телефонов, множество бланков и другие предметы.

Ранее силовики в Новосибирске установили личность девочки-подростка, которая ради развлечения рассылала сообщения с призывами к теракту. Уточняется, что несовершеннолетняя уже принесла извинения за свои действия.