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14:38, 27 марта 2024Силовые структуры

Несовершеннолетняя россиянка призывала к теракту ради развлечения и попалась

В Новосибирске полиция нашла девочку-подростка, рассылавшую призывы к теракту

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Новосибирске сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ установили личность девочки-подростка, которая ради развлечения рассылала сообщения с призывами к теракту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Уточняется, что несовершеннолетняя уже принесла свои извинения. Проверка продолжается.

По данным агентства, девочка-подросток рассылала фейковые сообщения в социальных сетях и мессенджерах с призывами к теракту в метро Новосибирска. Для этого злоумышленница создала несколько аккаунтов в мессенджерах.

Ранее подростки рассказали о поступающих предложениях от неизвестных в Telegram устроить атаку на школу в Донецкой Народной Республике по типу той, которая произошла в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

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      Олеся Мицкевич
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