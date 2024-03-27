Несовершеннолетняя россиянка призывала к теракту ради развлечения и попалась

В Новосибирске полиция нашла девочку-подростка, рассылавшую призывы к теракту

В Новосибирске сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ установили личность девочки-подростка, которая ради развлечения рассылала сообщения с призывами к теракту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Уточняется, что несовершеннолетняя уже принесла свои извинения. Проверка продолжается.

По данным агентства, девочка-подросток рассылала фейковые сообщения в социальных сетях и мессенджерах с призывами к теракту в метро Новосибирска. Для этого злоумышленница создала несколько аккаунтов в мессенджерах.

Ранее подростки рассказали о поступающих предложениях от неизвестных в Telegram устроить атаку на школу в Донецкой Народной Республике по типу той, которая произошла в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.