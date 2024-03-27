Подросткам за деньги предлагали устроить атаку на школу в ДНР после «Крокуса»

Подросткам в ДНР предлагали в сети взорвать школу за 1,5 млн рублей

Подростки рассказали о поступающих предложениях от неизвестных в Telegram устроить атаку на школу в Донецкой Народной Республике (ДНР) по типу той, которая произошла в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на школьника.

Несовершеннолетние говорят, что им обещали 1,5 миллиона рублей за взрыв новоазовской школы №1. О рассылке подстрекателей также известно учителям и активистам «Народной дружины» Мариуполя, которые уведомили правоохранительные органы.

Подобные сообщения получили три подростка. После этих провокаций администрация школы решила перейти в режим повышенной бдительности.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей.