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09:27, 27 марта 2024Силовые структуры

Подросткам за деньги предлагали устроить атаку на школу в ДНР после «Крокуса»

Подросткам в ДНР предлагали в сети взорвать школу за 1,5 млн рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Подростки рассказали о поступающих предложениях от неизвестных в Telegram устроить атаку на школу в Донецкой Народной Республике (ДНР) по типу той, которая произошла в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на школьника.

Несовершеннолетние говорят, что им обещали 1,5 миллиона рублей за взрыв новоазовской школы №1. О рассылке подстрекателей также известно учителям и активистам «Народной дружины» Мариуполя, которые уведомили правоохранительные органы.

Подобные сообщения получили три подростка. После этих провокаций администрация школы решила перейти в режим повышенной бдительности.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей.

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      Любовь Ширижик
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