На Украине заявили о готовности отменить антироссийские санкции

Украинские власти уже пять лет готовы к снятию санкций против России. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

«Если это произойдет, то лавина "зрады" сойдет однозначно. Но главное для нас — мы готовы к любому сценарию. И мы понимаем, что это может произойти», — заявил политик. При этом Кулеба добавил, что главная задача украинской дипломатии заключается в том, чтобы не допустить снятия ограничений без достижения результатов по реализации Минских соглашений.

Он также отметил, что если снятие антироссийских санкций произойдет, Украина должна получить за такое решение «максимальный уровень компенсации в любой форме». Этот вопрос подлежит обсуждению на российско-украинских переговорах, добавил Кулеба.

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Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что попросит Европу усилить давление на Россию: «Если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад вплоть до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться».

13 сентября украинский президент Владимир Зеленский во время выступления на форуме YES призвал европейские страны сохранить санкционное давление на Россию. По его словам, санкции должны сохраняться до тех пор, пока на востоке Украины не прекратится война.

В 2014 году по итогам референдума в состав России вошел Крым. Украина и ряд других стран считают присоединение полуострова незаконным, однако Москва отвергает обвинения. В том же году Украина, государства-члены Евросоюза, а также США и другие страны ввели против России экономические санкции. Сначала их связали с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции. Запад связывает отмену мер с выполнением Минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на востоке Украины.

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