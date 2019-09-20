На Украине рассказали об идеологическом сломе санкций

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Вадим Пристайко

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что идеологическая составляющая антироссийских санкций была сломлена. Об этом он сказал в интервью изданию «Европейская правда».

По словам дипломата, об этом свидетельствуют приглашение крымских делегатов на заседание ОБСЕ, восстановление прав российской делегации в ПАСЕ, рассуждения о возможном приглашении России на саммит «Большой семерки». «Все это провалы, рассыпание, отпадение кусочков крупного санкционного механизма. Все это — деградация санкций», — возмутился украинский министр.

По его словам, разговоры об этом регулярно ведутся между украинскими и европейскими дипломатами, которые постоянно убеждают своих коллег в неизменности санкционного курса. «Но идеологически санкции начинают разваливаться», — посетовал Пристайко. В то же время он выразил удовлетворенность тем, что в декабре ЕС, вероятнее всего, в очередной раз продлит антироссийские санкции.

В сентябре в Варшаве прошла ежегодная международная конференция ОБСЕ. Как правило, в ней принимают участие около 1,5 тысячи делегатов из 57 государств. Во время мероприятия разгорелось несколько скандалов: сначала украинская делегация воспротивилась выступлению на мероприятии представителей от Крыма, а позже стало известно, что Польша отказалась выдавать визу депутату парламента Крыма, ректору Крымского государственного инженерно-педагогического университета Чингизу Якубову.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) восстановила членство России в организации. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии.

20 июня Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России из-за событий на Украине. Члены ЕС единогласно решили, что Россия недостаточно выполняет минские соглашения. В Москве подчеркивают, что Россия является не стороной этих договоренностей, а страной-гарантом, как Франция и Германия. В тот же день на год были продлены и санкции, введенные из-за присоединения Крыма в результате референдума. Ограничения касаются импорта продукции с полуострова, инвестиций в Крым, его туристической сферы, а также экспорта продукции и технологий в регион.

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