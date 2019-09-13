В ЕС засомневались в эффективности антироссийских санкций

Президент Финляндии Саули Ниинистё во время выступления на форуме «Ялтинской европейской стратегии» (YES) в Киеве заявил, что введенные против России экономические санкции вероятно не приведут к ожидаемому результату. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Были голоса, которые говорили, что после санкций российская экономика рухнет, и они должны будут отступить, а этого не произошло, и я сомневаюсь, что это произойдет в будущем», — сказал политик.

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Также Ниинистё призвал страны ЕС к диалогу с Россией. В качестве примера успешных коммуникаций с Москвой он назвал недавний обмен заключенными между Украиной и Россией. «Если мы будем мыслить только категориями "черное" и "белое", то мы обречены на провал», — добавил он.

Ранее 13 сентября президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме YES призвал европейские страны сохранить санкционное давление на Россию. По его словам, санкции должны сохраняться до тех пор, пока на востоке Украины не прекратится война.

В 2014 году по итогам референдума в состав России вошла Республика Крым. Украина и ряд других стран считают присоединение полуострова незаконным, однако Москва отвергает обвинения. В том же году государства-члены Евросоюза, а также США и другие страны ввели против России экономические санкции. Сперва их связали с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции. Запад связывает отмену мер с выполнением Минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.

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