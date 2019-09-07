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В Германии пожаловались на российские санкции

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Ответные санкции России против Евросоюза сильно ударили по экономике Германии. Об этом заявил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг в интервью изданию Rheinische Post.

По словам Моринга, санкции ЕС против России сказались на Германии не очень сильно, однако ответные меры наносят большой ущерб. Он также отметил, что на востоке Германии жители хотят нормализации отношений между странами, так как связи с Россией здесь более тесные. «Самое важное — поддерживать диалог с Россией», — подчеркнул немецкий политик.

В июне немецкий депутат Клаус Эрнст заявил, что антироссийские санкции вредят бизнесу в Германии, ведут к переориентации России на экономическое взаимодействие с Китаем и являются бесполезными. По его мнению, Европа, поддерживая ограничения в отношении России, ослабляет саму себя.

20 июня Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России из-за событий на Украине. Члены ЕС единогласно решили, что Россия недостаточно выполняет минские соглашения. В Москве подчеркивают, что Россия является не стороной этих договоренностей, а страной-гарантом, как Франция и Германия.

В тот же день на год были продлены санкции, введенные из-за присоединения Крыма. Москва настаивает, что процесс отвечает нормам международного права.

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