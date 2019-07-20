В Германии антироссийские санкции cочли бесполезными

Антироссийские санкции вредят бизнесу в Германии, ведут к переориентации России на экономическое взаимодействие с Китаем и являются бесполезными. Об этом в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил немецкий депутат Клаус Эрнст.

Он сравнил антироссийские санкции с лекарством, которое не дает никакого эффекта и, напротив, наносит вред. «Приходится задуматься, что, возможно, это неправильное лекарство», — сказал депутат.

Эрнст считает, что Европа, поддерживая ограничения в отношении России, ослабляет саму себя.

В мае в Германии констатировали, что Россия вновь стала сверхдержавой, и Западу рано или поздно придется пойти ей навстречу. Об этом написал корреспондент Михаэль Штюрмер.

По его словам, «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, оплотом православия, Третьим Римом». Он также заявил, что Запад мог выстроить с Россией доверительные отношения после распада СССР, однако упустил эту возможность.

Санкции в отношении целых секторов российской экономики были введены в 2014 году на фоне вооруженного конфликта в Донбассе и воссоединения Крыма с РФ. После этого они неоднократно продлевались. В последний раз это произошло в марте.

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