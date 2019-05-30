Лавров рассказал о будущем отношений России и Запада

Шанс на налаживание отношений России и Евросоюза есть — для этого европейцам нужно сделать первый шаг, заявил в интервью болгарскому журналу «Международная жизнь» глава МИД России Сергей Лавров.

Напряжение, которое существует сейчас, поддерживает, по мнению дипломата, «небольшая, но крайне агрессивная группа русофобов внутри ЕС». По словам Лаврова, действиями этой группы, по сути, руководят из Вашингтона: отсюда проистекает антироссийская пропаганда, демонизация России и санкции, от которых страдает в том числе и европейский бизнес.

Лавров, однако, отметил, что товарооборот Евросоюза и России растет уже второй год, появляются новые контакты в различных сферах. Он подчеркнул, что «объективных причин для дальнейшей деградации отношений нет», и РФ стоит снова сблизиться с Европой.

Первый шаг, считает глава МИД, должны сделать в Евросоюзе — отмена санкций приведет к тому, что Россия также отменит свои контрмеры.

Вместе с тем дипломат отметил, что отношения России и НАТО находятся в затяжном кризисе, так как в Североатлантическом альянсе вместо совместной архитектуры безопасности стали строить систему сдерживания России. Впрочем, если НАТО прекратит расширение на Восток и наращивание потенциала у российских границ, шанс на исправление отношений появится.

В середине мая Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) решил, что Россия должна сохранить членство в Парламентской ассамблее Совета Европы. Этому решению воспротивились представители Украины и Эстонии.

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