Германия рассказала о русской угрозе

Россия с помощью военной силы представляет угрозу Европе. Об этом рассказал глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телерадиокомпании WDR, которая ведет трансляцию с форума, посвященному единству Европы.

«Мы в Европе чувствуем более чем достаточно давления извне. В последние годы мир резко изменился (...). Россия с помощью военной силы пытается изменить политику — и в Сирии, и на Украине», — поведал Маас. Глава внешнеполитического ведомства также сообщил, что единая Европа испытывает проблемы из-за США, которые отказываются от международных обязательств, и от Китая, который пытается расколоть ЕС с помощью экономического влияния.

Ранее, 17 мая, Маас призвал вернуть России полноправное членство в Совете Европы. «Место России — в Совете Европы, со всеми правами и обязанностями, которые с этим связаны», — заявил он журналистам перед вылетом в Хельсинки, где проходила конференция Комитета министров Совета Европы.

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