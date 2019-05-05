В Германии окрестили Россию сверхдержавой

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В Германии констатировали, что Россия вновь стала сверхдержавой, и Западу рано или поздно придется пойти ей навстречу. Об этом пишет корреспондент Михаэль Штюрмер в Die Welt.

По его словам, «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, оплотом православия, Третьим Римом». Он также заявляет, что Запад мог выстроить с Россией доверительные отношения после распада СССР, однако упустил эту возможность.

Корреспондент издания приводит описание приема президента России Владимира Путина в Кремле. Сам прием он сравнивает с церемониями царских времен, а президента — с царем, при виде которого публика «забывает на мгновение о последствиях всех тех крушений, которые Россия и русские пережили за последние 100 лет».

Штюрмер пишет, что Западу рано или поздно придется пойти навстречу России. Он считает, что сделать это нужно как можно раньше, поскольку в ходе холодной войны сверхдержавы могут либо выжить вместе, либо погибнуть.

«Глобализация проблем, развитие цифровых технологий во всех сферах жизни, расширение поля деятельности до околоземного космического пространства, а также гибридные и кибервойны — это не абстрактные вещи, а реальные угрозы», — заключил Штюрмер.

Михаэль Штюрмер является шеф-корреспондентом немецкой газеты Die Welt, где пишет статьи о безопасности, обороне и миссиях бундесвера за рубежом.

Ранее Россию признали энергетической сверхдержавой. Как заявил генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай, несмотря на высокий уровень конкуренции, Россия способна предложить миру новые технологии по развитию в энергетической сфере.

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