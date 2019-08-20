Немцы предпочли Путина Трампу

Жители Германии считают, что президент России Владимир Путин больше заслуживает доверия, чем американский лидер Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической компании YouGov, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как выяснилось, только 6 процентов респондентов больше доверяют Трампу, в то время как Путину — 27 процентов. При этом 37 процентов заявили, что оба лидера находятся на равных.

Кроме того, половина немцев не чувствуют угрозы со стороны России из-за усилившейся напряженности в отношениях между Россией и НАТО. Еще у 40 процентов подобное ощущение присутствует.

В то же время более половины опрошенных выступают за отмену или постепенное смягчение антироссийских санкций, введенных из-за кризиса на Украине, — 21 и 32 процента соответственно. Еще 23 процента намерены поддерживать ограничения, а 24 процента не смогли ответить на вопрос. Меньше всего поддерживающих санкции — в восточной части Германии.

20 июня Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России из-за событий на Украине. Члены ЕС единогласно решили, что Россия недостаточно выполняет минские соглашения. В Москве подчеркивают, что Россия является не стороной этих договоренностей, а страной-гарантом, как Франция и Германия.

В тот же день на год были продлены санкции, введенные из-за присоединения Крыма. Москва настаивает, что процесс отвечает нормам международного права.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru