В Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России. Об этом он заявил в эфире радиостанции France Info.

Парламентарий отметил, что приветствует заявление президента страны Эммануэля Макрона, который считает, что Франции необходимо переосмыслить отношения с Россией. «Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю, и мы останемся на обочине. Первым шагом в улучшении отношений с Россией должна стать отмена санкций», — заявил Мариани.

В мае глава МИД России Сергей Лавров заявил, что шанс на налаживание отношений России и Евросоюза есть — для этого европейцам нужно сделать первый шаг. Напряжение, которое существует сейчас, поддерживает, по мнению дипломата, «небольшая, но крайне агрессивная группа русофобов внутри ЕС». По словам Лаврова, действиями этой группы, по сути, руководят из Вашингтона: отсюда проистекает антироссийская пропаганда, демонизация России и санкции, от которых страдает в том числе и европейский бизнес. Первый шаг, считает глава МИД, должны сделать в Евросоюзе — отмена санкций приведет к тому, что Россия также отменит свои контрмеры.

В 2014 году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения Крыма и вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Москва неоднократно заявляла о незаконности подобных мер.

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