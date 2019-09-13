Зеленский сделал заявление об антироссийских санкциях

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны сохранить санкционное давление на Россию. С таким заявлением глава государства выступил во время проходящей в Киеве 16-й Ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES). Трансляцию выступления президента ведет телеканал «112 Украина» в YouTube.

В отношении санкций Зеленский сообщил, что в последнее время в Европе все чаще говорят о возможности их отмены из-за экономических потерь. «Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей», — возмутился украинский лидер. По его словам санкции должны сохраняться до тех пор, пока на востоке Украины не прекратится война.

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Ранее МИД Украины призвал международных партнеров страны усилить давление на Россию в связи с проведением местных выборов в Крыму 8 сентября. В ведомстве также отметили, что ослабление санкционного давления на Москву «только утверждает государство-оккупанта в его безнаказанности и поощряет к новым правонарушениям».

В конце августа замминистра иностранных дел страны Елена Зеркаль заявила, что Киев, скорее всего, не сможет повлиять на сохранение экономических санкций в отношении России. По ее словам, в 2014 году в связи с санкциями боевые действия на востоке Украины практически прекратились, однако сейчас сохранение ограничений является маловероятным. Также она отметила, что санкции не привели к ожидаемому результату.

В 2014 году в состав России по итогам референдума вошел полуостров Крым. Украина и ряд других стран считают Россию оккупантом, но Москва отвергает обвинения. В том же году государства-члены Евросоюза, а также США и другие страны ввели против России ограничительные меры. Сперва их связали с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции. Запад связывает отмену мер с выполнением минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.

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