Украина потребовала усилить давление на Россию из-за выборов в Крыму

Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров страны усилить давление на Россию в связи с проведением местных выборов в Крыму. Соответствующий пресс-релиз опубликован на официальном сайте ведомства.

Украинская сторона призывает международных партнеров не допускать контактов на национальном и региональном уровнях с представителями российской администрации в Крыму и «усилить усилия» по возвращению полуострова под юрисдикцию Киева.

«Любые шаги, направленные на ослабление санкционного давления, так называемая нормализация и налаживание диалога вроде безусловного восстановления работы РФ в ПАСЕ только утверждает государство-оккупанта в его безнаказанности и поощряет к новым правонарушениям», — подчеркивается в заявлении МИД.

8 сентября 2019 года в Крыму проходят выборы в Государственный совет второго созыва. Выборы организованы по смешанной системе: 50 депутатов избираются по партийным спискам, 25 — в одномандатных округах.

В 2014 году в состав России по итогам референдума вошел полуостров Крым. Украина и ряд других стран считают Россию оккупантом, но Москва отвергает обвинения. В том же году государства-члены Евросоюза, а также США и другие страны ввели против России ограничительные меры. Сперва их связали с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из стран, поддержавших санкции. Запад связывает отмену мер с выполнением минских отношений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.

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