Путин назвал неизбежной нормализацию отношений Москвы и Киева

Президент России Владимир Путин назвал полную нормализацию отношений Москвы и Киева неизбежной. Об этом он заявил во время Дальневосточного экономического форума, передает ТАСС.

Путин отметил, что это произойдет потому, что Россия и Украина — две части одного и того же народа.

«Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет», — сказал президент.

30 августа стало известно, что Россия направила президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что это сделано для того, чтобы отдать дань уважения украинцам, участвовавшим в борьбе с нацистами. По словам Володацкого, приглашение Зеленского в Москву — демонстрация важности общей истории России и Украины.

Свое участие в праздновании Дня Победы в 2020 году уже подтвердили 17 глав государств, в том числе Белоруссии, Молдавии, Сербии, Чехии, Индии, Франции, Кубы и Венесуэлы.

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