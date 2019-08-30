В Кремле анонсировали приглашение Зеленского в Москву

Россия направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая 2020 года. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

«Президенту Украины [приглашение] будет направляться», — сказал он. По его словам, свое намерение приехать в российскую столицу на мероприятие подтвердили 17 лидеров, среди которых президенты Индии, Франции, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии, Молдавии, Сербии, а также Чехии.

Ушаков добавил, что США пока не ответили на приглашение, хотя американский лидер Дональд Трамп позитивно отреагировал на это предложение.

В 2018 году администрация президента не рассылала приглашения лидерам иностранных государств на парад Победы в Москве. В Кремле пояснили, что это практикуется на юбилейные мероприятия.

Последним президентом Украины, который приезжал в Москву, был Виктор Янукович. Российскую столицу он посетил в марте 2012 года. Тогда он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они длились два часа.

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