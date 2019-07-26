Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима

Российскому лидеру Владимиру Путину направят приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) в Польше. Об этом в эфире Польского радио объявил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский, передает ТАСС.

По его словам, «освобождение лагеря советскими войсками — неоспоримый факт истории», и именно поэтому Путина позовут. «Здесь с нашей стороны есть желание сотрудничать», — добавил Спыхальский.

Мероприятия по случаю годовщины пройдут в Освенциме 27 января 2020 года. Отмечается, что руководство музея, созданного на месте лагеря, ранее проинформировало несколько десятков стран, в том числе Россию, о мероприятиях.

Ранее в июле польское правительство подтвердило, что Путина не приглашали на мероприятия в честь годовщины начала Второй мировой войны. В Варшаве отмечали, что «было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу».

Аушвиц-Биркенау — комплекс немецких концентрационных лагерей, располагавшийся в 1940-1945 годах около города Освенцима, в 60 километрах от Кракова. За пять лет там погибли более 1,4 миллиона человек, 1,1 миллиона из которых составляли евреи. Комплекс считается крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем смерти, одним из главных символов холокоста.

Немецкие войска вторглись в Польшу 1 сентября 1939 года, 17 сентября на территорию этой страны без объявления войны свой военный контингент ввел и СССР. Бои за Варшаву продолжались до 28 сентября, после чего Польша подписала акт о капитуляции. Территория Польши в основном была поделена между Германией и СССР, отдельные части отошли Словакии и Литве.

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