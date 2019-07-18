В Польше раскрыли страх Швеции перед российскими десантниками

Власти Швеции наращивают военное присутствие на острове Готланд в Балтийском море из-за вероятной угрозы российского вторжения, пишет польский журналист Бартош Велинский в Gazeta Wyborcza.

По его словам, в начале июля в порт Висбю прибыли ракетные установки и радары с радиусом действия более 400 километров. Центр командования огнем противовоздушной батареи BAMSE пригласил на открытие установки фотографов. Таким образом власти Швеции решили похвастаться тем, что страна еще сильнее укрепилась на Готланде, отмечает Велинский.

Готланд — крупнейший шведский остров на Балтике. Расположенный в 130 километрах от берегов Латвии и в 330 километрах от Калининграда, он имеет стратегическое значение для страны. Шведские власти, как поясняет автор, могут контролировать с Готланда весь балтийский регион, а также передвижение российского флота, если бы он захотел начать военные действия против Польши, Дании и Германии. «Поэтому в сценариях агрессии СССР неизменно появляется рейд российских десантников на этот остров и исключение его из игры при помощи одного удара», — добавляет журналист.

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По словам Велинского, после окончания холодной войны расходы на шведскую армию последовательно сокращались, а в 2005 году Готланд покинули последние солдаты. Все изменилось после вхождения Крыма в состав России и начала боевых действий на востоке Украины. Власти Швеции «осознали серьезность ситуации» и решили восстановить армию. Так, в 2017 году в вооруженных силах страны снова введен призыв, а на Готланд вернулись военнослужащие. К 2020 году на острове планируют разместить несколько сотен военных, танки и современные системы противовоздушной обороны.

Опасения шведов усиливают учения России на Балтийском море. Во время маневров российские военные якобы симулировали атаку на шведские цели. Также в учениях принимали участие стратегические бомбардировщики Tу-22M, несущие ядерные боеголовки. Шведское командование полагает, что Москва планировала ядерный удар по территории страны, чтобы исключить ее из действий на Балтике, отмечает Велинский.

В сентябре прошлого года президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не боится угрозы со стороны России. По его словам, Москва не планирует нападать на Финляндию, поэтому страна не стремится вступать в НАТО.

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