Польша объяснила отсутствие приглашения для Путина

Приглашение российскому лидеру Владимиру Путину на мероприятия в Польше в честь годовщины начала Второй мировой войны не направлялось. Это подтвердил вице-премьер польского правительства Яцек Сасин, передает РИА Новости.

«Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу», — заявил политик. По его словам, ожидается также приезд канцлера Германии Ангелы Меркель и других лидеров. Вероятнее всего, прибудет и президент США Дональд Трамп.

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В июне президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки более храбрые, чем русские.

О том, что Варшава не отправила Путину приглашение на мероприятия, стало известно 20 марта. Тогда в администрации польского президента пояснили, что годовщину планируется отметить вместе с теми государствами, с которыми страна близко сотрудничает в настоящее время.

В декабре 2018 года посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер заявила, что Польша крайне важна для глобальной стратегии американского президента Дональда Трампа. По ее словам, «Польша в этом регионе является своего рода бастионом защиты от российской агрессии».

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