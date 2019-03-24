В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой войны

Президента России Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия в Польше по случаю начала Второй мировой войны, так как они будут проходит не в историческом, а в современном формате. Об этом заявил заместитель канцелярии президента Польши Павел Муха, его цитирует издание Wiadomosci со ссылкой на Radia ZET.

«Этот формат включает в себя страны "Восточного партнерства". К сожалению, Россия не входит в "Восточное партнерство". Во всяком случае, она этим не интересовалась», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что Путина в Польше персоной нон-грата не называют. Приглашения, по словам Мухи, не получила и Япония.

Журналисты спросили у замглавы канцелярии, не беспокоятся ли польские власти, что белорусский лидер Александр Лукашенко откажется от приглашения, если его не получит Путин. «Давайте подождем. Конечно, это чрезвычайно важные события, но до них еще далеко», — ответил он.

Ранее стало известно, что Варшава впервые позвала на годовщину начала Второй мировой войны Лукашенко.

Немецкие войска вторглись в Польшу 1 сентября 1939 года, 17 сентября на территорию этой страны без объявления войны свой военный контингент ввел и СССР. Бои за Варшаву продолжались до 28 сентября, после чего Польша подписала акт о капитуляции. Территория Польши в основном была поделена между Германией и СССР, отдельные части отошли Словакии и Литве.

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