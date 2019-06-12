Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими

Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».

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«Это наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне», — сказал он.

Дуда также заявил, что Россия «снова показывает свою недобрую неприятную имперскую личину».

20 марта стало известно, что Польша не отправила президенту России Владимиру Путину приглашение на мероприятия в честь годовщины начала Второй мировой войны. В администрации польского лидера Анджея Дуды пояснили, что Варшава планирует отметить «годовщину агрессии против Польши» вместе с теми государствами, с которыми близко сотрудничает в настоящее время, в частности, со странами НАТО, Евросоюза и «Восточного партнерства».

В декабре 2018 года посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер заявила, что Польша крайне важна для глобальной стратегии американского президента Дональда Трампа. По ее словам, «Польша в этом регионе является своего рода бастионом защиты от российской агрессии». Дипломат указала, что Варшава должна оставаться фундаментом стабильности, поскольку Москва не откажется от различного рода провокаций.

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