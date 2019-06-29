Трамп обещал серьезно обдумать приглашение Путина на 75-летие Победы

Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит приглашение российского лидера Владимира Путина на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом в субботу, 29 июня, сообщает Reuters.

«Он пригласил меня, и я сказал, что очень серьезно обдумаю это», — сказал Трамп на пресс-конференции на саммите G20 в японской Осаке.

28 июня Путин и Трамп провели переговоры, которые продолжались около полутора часов.

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Президенты двух стран обсудили Иран, Украину, Сирию, Венесуэлу, вопросы нераспространения ядерного оружия на фоне краха Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Трампа пригласили в Москву на празднование 75-летия Победы, которое пройдет 9 мая 2020 года.

После встречи американский лидер также сообщил, что обсуждались вопросы торговли, и назвал Путина прекрасным парнем.

В Кремле подчеркнули, что встречу двух лидеров не стоит рассматривать как простой обмен претензиями.

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