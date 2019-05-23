В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Американская компания Bradford Exchange отчеканила монету, посвященную 75-летней годовщине победы союзников во Второй мировой войне.

На аверсе покрытой 24-каратным золотом монеты изображены 33-й президент США Гарри Трумэн и генерал армии Дуайт Эйзенхауэр. На реверсе нанесены флаги США, Великобритании и Франции, флаг СССР отсутствует.

В описании товара также вкралась ошибка касательно сроков войны: «После долгих четырех лет войны и жертв во Второй мировой войне союзники наконец одержали победу. Вспомните всех, кто защитил наши свободы, которыми мы наслаждаемся сегодня, с помощью этих монет». Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года и завершилась капитуляцией Японии 2 сентября 1945 года.

Производители ожидают высокий спрос на этот «внушительный патриотический подарок». Цена монеты составляет 39,99 доллара.

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