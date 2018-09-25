Опубликованы неизвестные фото первого залпа Второй мировой войны

На аукционе в Великобритании выставлен альбом с фотографиями, на которых запечатлены первые залпы Второй мировой войны, пишет Daily Mail. Их 1 сентября 1939 года произвел немецкий эскадренный броненосец «Шлезвиг-Гольштейн», обстрелявший польскую базу Вестерплатте в Данциге.

На других фотографиях запечатлены, в частности, отмечающие уничтожение Вестерплатте немецкие солдаты, горящий порт в Данциге и главнокомандующий люфтваффе Герман Геринг, приехавший в этот город через два дня после атаки «Шлезвиг-Гольштейна».

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Снимки были сделаны немецким матросом, а в 1960-х попали в руки некоего британского историка. Ранее эти кадры, как утверждает издание, никогда не публиковались. Ожидается, что альбом будет продан по цене в 250 фунтов стерлингов (21,6 тысячи рублей) на аукционе, который пройдет в городе Ашфорд, графство Кент.

Польская кампания вермахта стартовала 1 сентября 1939 года, эта дата считается началом Второй мировой войны. Результатом военной операции стал раздел Польши между Третьим рейхом и СССР.

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