Найден огромный тайник с оружием времен Второй мировой войны

Под начальной школой в японском городе Ниситокё нашли огромный тайник с несколькими тысячами образцов оружия времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Japan Today.

Находка включает в себя около 1,4 тысячи единиц огнестрельного оружия и 1,2 тысячи мечей. Среди них также нашли большое количество гранат, патронов и пушечных ядер. Захоронение обнаружили в ходе подготовки местности к постройке нового здания. Тайник находился на глубине около двух метров под зданием школы.

Предполагается, что все это оружие было выброшено и захоронено в 1945 году после окончания войны.

В начале июля у побережья Японии нашли затонувшую подлодку U-511, построенную в гитлеровской Германии. На 90-метровой глубине был обнаружен хорошо сохранившийся корпус подлодки, спущенной на воду в 1941 году в Германии и впоследствии (в 1943 году) переданной Императорскому флоту Японии. В 1946-м субмарина была потоплена американцами.

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