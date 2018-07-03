Послужившая Гитлеру подлодка нашлась в Японии

У побережья Японии нашли затонувшую подлодку U-511, построенную в гитлеровской Германии. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

Группа ученых на основе американских военных хроник проводила поиски с помощью робота-батискафа, обследуя морское дно к северу от префектуры Киото.

На 90-метровой глубине был обнаружен хорошо сохранившийся корпус подлодки, спущенной на воду в 1941 году в Германии и впоследствии (в 1943 году) переданной Императорскому флоту Японии. В 1946-м субмарина была потоплена американцами.

Также в ходе исследования были обнаружены две подводные лодки японского производства.

Между Японией и Третьим рейхом существовало соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое развивалось как перед, так и во время Второй мировой войны. Императорская армия получила доступ к образцам немецкого вооружения, в том числе к проектам подводных лодок.

В июне 2018 года на дне Балтийского моря была обнаружена затонувшая советская подлодка времен Второй мировой войны.

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