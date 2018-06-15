В США назвали три смертоносные российские субмарины

Россия располагает тремя самыми смертоносными моделями подводных лодок на Земле, полагает The National Interest.

В перечень, составленный американским журналом, входят пять субмарин, три из которых являются советскими (российскими), а две — американскими. Список включает действующие и разрабатываемые подлодки.

Со стороны России в перечень вошли атомные подводные лодки проекта 955 «Борей» (на вооружение приняты три корабля проекта), субмарины проекта 667БДРМ «Дельфин» (построено семь подлодок, из них пять — в строю), подводные лодки проекта 885 (08850) «Ясень» (построены две, из них в строю — одна).

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Со стороны США в список входят атомные подлодки типов Ohio и Columbia. Американские флот включает 18 субмарин первого типа. Строительство подлодок второго типа, которые должны прийти на смену первым, должно начаться в 2021 году.

В декабре 2017-го стало известно, что Счетная палата США признала новейшие американские подлодки типа Columbia не отвечающими заявленному Пентагоном уровню технологической готовности. В перспективе такие субмарины должны прийти на смену подлодкам типа Ohio.

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