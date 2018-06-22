Раскрыт проект шпионской подлодки США

Ранее не публиковавшийся в широкой печати проект американской подводной лодки позволяет раскрыть будущее направление развития Военно-морских сил США, полагает Popular Mechanics. На снимки субмарины впервые обратил внимание аналитический ресурс Covert Shores.

Американский журнал отмечает, что субмарина Sub 2000 представляет собой «радикальный разрыв с предыдущими американскими проектами подводных лодок», поскольку является двухкорпусной, имеет небольшие размеры и получила «плоский» дизайн.

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Издание отмечает, что Sub 2000 проектировалась как типичная ударная подлодка, однако допускает использование и в разведывательных миссиях. В частности, конфигурация субмарины позволяет, располагаясь у морского дна вблизи побережья противника, размещать внешние приемные устройства или перехватывать электромагнитные передачи.

Также Sub 2000 получила пару подводных беспилотников, что позволяет предположить, что перспективная субмарина предназначалась для замены подводной лодки второго поколения USS Parche.

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