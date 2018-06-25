Названы самые секретные военные разработки в мире

РИА Новости представило подборку четырех «видов вооружений, о которых широкая публика узнала совершенно случайно».

Список начинается с китайского истребителя пятого поколения Chengdu J-20. Хотя разработка машины велась с конца 1990-х, власти официально подтвердили работы только в 2009-м. Внешний облик самолета впервые показался в одном из блогов в декабре 2010-го. Официальные снимки появились в январе 2011-го. Самолет представлен широкой публике в ноябре 2016-го, а принят на вооружение — в начале 2017-го.

Кадры с российским проектом беспилотной атомной подводной лодки «Статус-6» показаны 10 ноября 2015-го на совещании президента России Владимира Путина с представителями Министерства обороны. Оператор федерального телеканала крупным планом снял страницу соответствующей презентации. Путин 1 марта 2018-го подтвердил работы по беспилотной подлодке, которая впоследствии получила название «Посейдон».

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Двухкорпусное судно Sea Shadow (IX-529) компания Lockeed Martin построила для ВМС (Военно-морских сил) США в 1985-м. Машину собирали внутри огромной баржи на побережье Калифорнии. Хотя в море корабль уходил ночью, снимок IX-529 все же попал в местные газеты. Sea Shadow показали широкой публике в 1993 году. Корабль, отличающийся использованием стелс-технологии, демонтирован в 2012-м.

Завершает список южнокорейский танк K2 Black Panther. В в начале 2000-х несколько фотографий опытных машин с башнями, замотанными в маскировочную ткань, попали в прессу. В 2007-м танк официально появился в составе армии Южной Кореи.

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