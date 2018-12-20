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Германия позарилась на советские трофеи

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Германия намерена вернуть культурное наследие, вывезенное из страны в СССР после Второй мировой войны. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на немецкое посольство в Москве.

В дипмиссии подчеркнули, что «культурные объекты, воплощающие выдающиеся достижения нации и составляющие часть ее истории и самобытности, не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери». В то же время Берлин готов продолжать переговоры по возвращению российского наследия, оказавшегося на территории их страны, сказали немецкие дипломаты.

Спецпредставитель президента России Владимира Путина Михаил Швыдкой отметил, что Москва не будет обсуждать этот вопрос с Берлином до нормализации отношений государств. По его словам, вести разговор о возвращении культурныех ценностей бессмысленно, когда между странами нет настоящей атмосферы доверия и политического диалога.

Он также обратил внимание, что Москва действует в рамках закон «О ценностях, перемещенных в РФ в результате Второй мировой войны и ее последствий» от 1998 года, предусматривающего, что большая часть вывезенных культурных ценностей считается культурным наследием России и не может быть передана другим странам.

В 2013 году канцлер германии Ангела Меркель и российский лидер открывали в Эрмитаже выставку «Эпоха Бронзы. Европа без границ», примерно четверть экспонатов которой составляли трофейные предметы искусства. Меркель поблагодарила Россию за то, что эти ценности были выставлены, однако дала понять, что Германия планирует их вернуть, напоминает издание.

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