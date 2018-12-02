Попытка Украины втянуть Германию в войну с Россией разозлила немецких дипломатов

Киев пытался втянуть Германию в войну с Россией, считает бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу N-TV.

«Думаю, что мы ни в коем случае не должны позволять Украине втянуть нас в войну. Украина пыталась это сделать», — объяснил бывший глава ведомства, отвечая на вопрос об инциденте в Керченском проливе. При этом он выразил мнение, что Россия в этом конфликте нарушила нормы международного права.

Габриэль выразил надежду, что канцлер Германии Ангела Меркель сможет подтолкнуть Киев и Москву к нормализации отношений. Политик уверен, что канцлер действительно может достичь успехов в качестве посредника, поскольку она и бывший французский президент Франсуа Олланд предотвратили развитие конфликта на востоке Украины несколько лет назад. Он также призвал американского лидера Дональда Трампа не дистанцироваться от этой ситуации, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

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25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины вошли в Керченский пролив и начали опасное маневрирование, в результате чего корабль «Дон» российских пограничников протаранил буксир «Яны Капу». Находящиеся на кораблях 24 украинских моряка были арестованы российским судом на два месяца.

По информации ФСБ, украинские корабли зашли в территориальные воды России, которые были таковыми еще до включения Крыма в состав страны; Киев считает, что инцидент произошел в международных водах. Украина не признает российский статус полуострова и вод вблизи него соответственно, а также считает незаконным строительство Россией моста через Керченский пролив, в том числе с точки зрения морского права.

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