Европе посоветовали поучиться у России

Европа должна научиться определять свои интересы, как это делают Россия, США, Китай и Турция. Об этом заявил бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль во время встречи со студентами, передает Schleswig-Holshteinishe Zeitung.

По мнению бывшего министра, в противном случае страны Евросоюза рискую потерять свою значимость на международной арене. «Тот, у кого нет власти, не признается не только сильными странами, но и бессильными», — отметил Габриэль.

Так политик прокомментировал ситуацию вокруг сирийского конфликта и решение Германии не вмешиваться в военную операцию. Габриэль добавил, что страны Евросоюза должны с понимаем относиться к позициям друг друга.

Ранее 19 апреля президент Франции Эммануэль Макрон объяснил неучастие Германии в конфликте в Сирии особенностями ее конституции. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявлял, что Германия готова выступить посредником между Россией и странами Запада в урегулировании конфликта в Сирии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!