Лидера немецких ультраправых поймали на скрытом цитировании Гитлера

Лидера немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александера Гауланда уличили в перефразировании выступления Адольфа Гитлера. Об этом сообщает газета «Tagesspiegel».

Историк Вольфганг Бенц проанализировал статью Гауланда во «Frankfurter Allgemeine Zeitung» о популизме. По словам Бенца, такое впечатление, что, когда лидер АдГ писал это, перед ним на столе лежал текст речи Гитлера, которую он произнес перед рабочими завода Siemens в ноябре 1933 года в Берлине.

Гауланд пишет о «глобалистском классе», мировой элите, члены которой живут почти исключительно в крупных городах, свободно говорят по-английски, меняют место жительства и слабо привязаны к родине. Гитлер же говорил о «маленькой безродной клике, которая противопоставляет народы друг другу». Лидер НСДАП рассказывал о людях, которые чувствуют себя дома везде и нигде, переезжая из Берлина в Брюссель, Париж и так далее.

Речь Гитлера записана на пленку, в архивах доступна ее расшифровка. Однако не следует полагать, что Гауланд буквально «списал» свою статью у нацистского вождя, утверждает Бенц. По формальным признакам это, вероятно, не плагиат, но это парафраз. Гауланд «модернизировал» язык, заменив «международную клику» на «глобалистский класс», утверждает Бенц.

Другой историк Микаэль Вольфсон посчитал, что Гауланд сигнализирует своим образованным сторонникам, что знает речи Гитлера. Бывший вице-канцлер и лидер Социал-демократической партии Германии Зигмар Габриэль также увидел параллели между статьей Гауланда и речью Гитлера. По словам Зигмара, вместо евреев Гауланд обвиняет «демократов» Германии.

Сам Гауланд отверг обвинения в любых отсылках к Гитлеру.

Ранее министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини уличили в цитировании лидера Национальной фашистской партии (НФП) Италии Бенито Муссолини.

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