Немецкие спецслужбы будут следить за ультраправой молодежью

Немецкие спецслужбы будут следить за молодежным крылом ультраправой партии Альтернатива для Германии (АдГ), пишет Financial Times. Это связано с растущими опасениями по поводу разворота АдГ к «политике экстремизма».

Как пишет газета, тщательной проверке подвергнут отделения организации «Молодая альтернатива» только в землях Нижняя Саксония и Вольный ганзейский город Бремен. «"Молодая альтернатива" придерживается взглядов, согласно которым, такие меньшинства как беженцы и гомосексуалы подвергаются постоянному очернению и оскорблениям», — сказал министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус.

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Отмечается, что решение установить слежку за молодым крылом не означает, что проверке подвергнется вся партия. В то же время член парламента страны от партии социал-демократов Буркхард Лишка заявил: «АдГ движется в сторону правого экстремизма со скоростью молнии. Состоящие в этой партии политики ставят под сомнение правоту закона все чаще». По его словам, вопрос о том, чтобы поставить на учет хоть какую-то часть «Альтернативы» стоял давно.

Лидеры АдГ отрицают обвинения в радикализме. В официальном заявлении партии инициатива властей названа «абсурдной». «Мы — демократическая партия, которая стоит на стороне закона и не только защищает конституцию, но и требует ее соблюдения от правительства, которое, в свою очередь, игнорирует закон в свете мигрантского и европейского кризисов», — отмечается в сообщении.

Лидер «Альтернативы для Германии» Александер Гауланд известен своими нападками на мусульман и мигрантов. В частности, после выборов в бундестаг осенью прошлого года он пообещал «устроить охоту» на канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Такое заявление было сделано после того, как немецкий парламент выпустил 11-страничный доклад, в котором указывается, что правительство Меркель не представило законных оснований для принятия решения об открытии границ для беженцев в 2015 году.

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