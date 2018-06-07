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Ультраправого политика обозвали нацистом и оставили без штанов

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Лидера ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александера Гауланда обокрали, пока он купался в озере неподалеку от дома. Об этом он рассказал газете Märkische Allgemeine.

У политика украли всю одежду и ценные вещи, с полицейскими ему пришлось беседовать в одних плавательных шортах. По его словам, стражей порядка вызвали другие купающиеся. «Очевидцы мне сказали, что воры кричали "нацистам тут не место для купания". Поэтому у происшествия политическая подоплека», — сообщил Гауланд.

«Главной пропажей были ключи от дома, они в кармане штанов лежали. В доме все замки пришлось менять», — поделился он.

В полиции подтвердили пропажу одежды, однако никак не отреагировали на предполагаемое оскорбление политика.

Ранее в июне лидер АдГ назвал 12 лет правления Адольфа Гитлера «каплей птичьего помета в тысячелетней истории Германии». Его слова вызвали критику со стороны коллег.

Гауланд известен своими ультраправыми взглядами, в частности, нападками на мусульман и мигрантов. После выборов в бундестаг осенью 2017 года он обрушился с критикой на канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что ее правительство не представило законных оснований для принятия решения об открытии границ для беженцев в 2015-м.

24 сентября 2017-го в Германии состоялись выборы в бундестаг, на которых АдГ впервые за свою историю прошла в парламент, набрав около 13 процентов голосов и заняв третье место. Большинство голосов у блока ХДС/ХСС — 32,9 процента, на втором месте социал-демократы, у них 20,5 процента голосов.

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