Зампред «Альтернативы для Германии» назвал Крым исконно русской территорией

Заместитель председателя партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд назвал Крым исконно русской территорией. Такое заявление политик сделал на съезде партии в Карлсруэ, пишет Die Welt.

Гауланд также призвал отменить санкции в отношении России.

«Санкции всегда ошибочный путь в политическом плане. И они не приведут к возвращению Крыма. Крым — исконная территория России, и она не может вернуться в Украину», — сказал он.

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Политик раскритиковал западные страны, которые после распада Советского Союза не смогли построить новый миропорядок вместе с Россией. «Немцам всегда было хорошо, когда у нас были хорошие отношения с Россией», — напомнил он.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. Киев считает регион своей территорией. Москва же утверждает, что присоединение полуострова прошло в соответствии с нормами международного права.

В сентябре в Германии пройдут парламентские выборы. Победу на них может одержать Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с канцлером Ангелой Меркель. Согласно опросам, он может рассчитывать на поддержку 35-40 процентов избирателей. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) теряет голоса — ее рейтинг колеблется в районе 25 процентов. За ними следуют «Зеленые», «Левые», свободные демократы и «Альтернатива для Германии» — все они могут набрать по 8 процентов голосов.