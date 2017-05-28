Меркель призвала Евросоюз брать судьбу в свои руки

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала лидеров стран ЕС проявлять больше ответственности и брать судьбу Европы в свои руки. Такое заявление она сделала в воскресенье в Мюнхене на совместном мероприятии с главой Христианско-социального союза Хорстом Зеехофером, сообщает Welt.

«Уже прошли те времена, когда мы могли друг на друга полностью положиться, я испытала это в последние дни», — сказала она, сидя в палатке за столом с пивом в присутствии двух тысяч своих сторонников.

Меркель добавила, что Европа должна находиться в дружеских отношениях с США и Великобританией, а также с Россией и другими странами как «добрые соседи». «Но мы должны знать, нам придется бороться за свои права, за свое будущее, европейцы должны взять свою судьбу в свои руки», — сказала канцлер.

Газета Welt трактовала это высказывание так, будто Меркель больше не считает США надежным партнером.

Заявление канцлера прозвучало спустя сутки после того, как в Италии завершился саммит «Большой семерки», по итогам которого лидеры не смогли договориться по некоторым вопросам. В частности, на встрече главы «группы семи» попытались достичь единства по борьбе с изменениями климата, однако в итоговой декларации были вынуждены признать свое поражение из-за позиции США, которые не присоединились к консенсусу по Парижскому соглашению.

В сентябре в Германии пройдут парламентские выборы. Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Меркель уверенно лидирует, а Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) теряет голоса. Согласно опросу социологического института Emnid, опубликованному 28 мая в газете Bild am Sonntag, поддержку ХДС выразили 38 процентов опрошенных, СДПГ — 25 процентов. За ними следуют «Зеленые», «Левые», свободные демократы и «Альтернатива для Германии» — все они набирают по 8 процентов голосов.

