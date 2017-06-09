Популярность Меркель достигла уровня 2015 года

Канцлера Германии Ангелу Меркель поддерживают столько же избирателей, сколько до начала миграционного кризиса в 2015 году. Об этом свидетельствуют данные опроса ARD-Deutschlandtrend, которые в пятницу, 9 июня, приводит Deutsche Welle.

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Сообщается, что работой главы немецкого правительства удовлетворены 64 процента немцев. Тем временем главного соперника Меркель на выборах в бундестаг — лидера Социал-демократической партии Германии Мартина Шульца — поддерживают лишь 36 процентов респондентов.

Это стало самым низким его показателем за всю историю опроса ARD-Deutschlandtrend. Отмечается, что за месяц популярность Шульца упала на шесть пунктов.

Как показывает опрос, если бы выборы проходили на этой неделе, то за Меркель проголосовали бы 53 процента граждан ФРГ (это на четыре процента больше, чем в прошлом месяце), а за лидера социал-демократов всего 29 процентов (это на семь пунктов ниже, чем в мае).

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.