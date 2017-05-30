Меркель призвала Европу стать активным международным игроком

Европа должна стать активным игроком на международной арене. Об этом заявила в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает Yahoo! News.

Глава немецкого правительства отметила, что контакты с трансатлантическими партнерами очень важны. «Однако становится все больше причин для того, чтобы мы взяли судьбу в свои руки», — пояснила канцлер.

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По словам Меркель, существует необходимость «внести вклад в решение конфликтов, как, например, в Ливии, проводить единую внешнюю политику». «В некоторых вопросах мы не так хороши, как должны быть», — заявила глава правительства ФРГ.

28 мая Меркель призвала лидеров стран ЕС проявлять больше ответственности. «Мы должны знать, нам придется бороться за свои права, за свое будущее», — сказала канцлер.

Газета Die Welt трактовала это высказывание так, будто Меркель больше не считает США надежным партнером.